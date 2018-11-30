www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
27.11.2018 10:11
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-20-60
Адрес электронной почты
tender@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костарев Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 06:00 GMT +330.11.2018 06:0030.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77839Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение АПКШ "Континент" 3.7. ЦУС
Начальная цена
69 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск, ул. Большая Подгорная 73Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией осуществляется Покупателем на 30-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Покупателем всего товара, предусмотренного настоящей спецификацией, и предоставления Поставщиком Покупателю обеспечения на гарантийный период в соответствии с условиями Договора, если предоставление такого обеспечения предусмотрено Договором.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Востокгазпром
Все закупки и тендеры Востокгазпром
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 1.000