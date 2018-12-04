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    Главная / Торги / Заправка картриджей для оргтехники

    Заправка картриджей для оргтехники

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77837Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77837

    Наименование закупки

    Заправка картриджей для оргтехники

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.11.2018 08:50

    Документация процедуры

    ЗАПРАВКА_на_январь-март_2019г_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Юридический адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 831 241-07-81

    Факс

    +7 831 249-77-99

    Адрес электронной почты

    info@ngknn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Заправка картриджей для оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    04.12.2018 10:00 GMT +304.12.2018 10:0004.12.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77837Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка картриджей для оргтехники

    Начальная цена

    50 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Корпус 1: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.1; Корпус 2: 603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.52а; Корпус 3: 603059, г. Нижний Новгород, ул. Витебская, д.41; Общежитие: 603116, г. Нижний Новгород, ул. Гордеевская, д.5 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Авансирование не предусмотрено, оплата по факту заправки, ремонта

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ НГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ НГК

    Адрес местонахождения

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1,

    603116, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш МОСКОВСКОЕ, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Работы по восстановлению картриджей для оргтехники заправка и восстановление"

    Кол-во: 200.000

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