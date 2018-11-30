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    Главная / Торги / Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 04:0030.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77836Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77836

    Наименование закупки

    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 11:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 04:00 GMT +330.11.2018 04:0030.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77836Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электротехнических материалов для нужд УТТиСТ ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    168 748,36

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск ул. Смирнова 3АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных товарных накладных и счетов-фактур. Доставка до склада грузополучателя осуществляется поставщиком.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Указатель высокого напряжения УВН 6-10 С"

    Кол-во: 2.000

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