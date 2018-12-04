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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Канцелярские товары
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
29.11.2018 13:15
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Почтовый адрес
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Контактный телефон
+7 84235 7-15-38
Факс
+7 84235 7-15-23
Адрес электронной почты
ru172@fmbamailru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Канцелярские товары
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
04.12.2018 09:00 GMT +304.12.2018 09:0004.12.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77824Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Канцелярские товары
Начальная цена
69 012,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д. 210 АРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится на основании товарной накладной, счет-фактуры в течение 10 дней с момента получения товара. Доставка товара осуществляется транспортом Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Все закупки и тендеры МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 172 ФМБА РОССИИ
Адрес местонахождения
433508, Российская Федерация, Ульяновская область, Димитровград, Куйбышева, 210 А
Кол-во: 30.000