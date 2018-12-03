Условия договора

Условия оплаты и доставки

Заказчик в течение 5 (пяти) банковских дней, после подписания Акта приема – передачи, обеспечивает оплату полученного Товара в безналичной форме путем перечисления соответствующей денежной суммы на расчетный счет Поставщика.Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика. Согласование с заказчиком по телефону 8(831)-404-18-93 по альтернативным предложениям.