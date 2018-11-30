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    Главная / Торги / Поставка технической литература для ремонта и обслуживания специального, тягового и подвижного состава Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка технической литература для ремонта и обслуживания специального, тягового и подвижного состава Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 05:0030.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77817Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77817

    Наименование закупки

    Поставка технической литература для ремонта и обслуживания специального, тягового и подвижного состава Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    27.11.2018 08:26

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка технической литература для ремонта и обслуживания специального, тягового и подвижного состава Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 05:00 GMT +330.11.2018 05:0030.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77817Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технической литература для ремонта и обслуживания специального, тягового и подвижного состава Ямальского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    41 681,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ст.Лабытнанги Северной ж.д., доставка: мкр.Обская, Ханмейское шоссе, Управление грузовых работ (для ООО "Газпромтранс")Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится после фактического получения товара в течение не менее 30 рабочих дней, все затраты по доставке товара до склада Покупателя включены в цену. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Литература нормативно-техническая ПНД Ф 14.1:2:3.110-97 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации взвешенных веществ в пробах природных и сточных вод гравиметрическим методом. 2016 г."

    Кол-во: 1.000

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