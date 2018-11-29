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    Главная / Торги / Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77782Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77782

    Наименование закупки

    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 17:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    поставка мебели

    Список лотов

    Лот

    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 11:00 GMT +329.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77782Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году

    Начальная цена

    309 034,76

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. Кручинина, д. 24Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 календарных дней после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12. Доставка до Заказчика и выгрузка силами и за счет Поставщика. Адрес поставки: 676450, Российская Федерация, Амурская область, г. Свободный, ул. Кручинина, д. 24.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол рабочий Born венге ЛДСП 1700x800x750ММ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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