Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка краски

    Поставка краски

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 14:0030.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77780Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77780

    Наименование закупки

    Поставка краски

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ ТЕХНИКУМ СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Юридический адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Почтовый адрес

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Контактный телефон

    +7 83147 6-79-58

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki-atsp@atsp-life.org

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    атс

    Список лотов

    Лот

    Поставка краски

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 14:00 GMT +330.11.2018 14:0030.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77780Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка краски

    Начальная цена

    2 241,69

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Арзамас,ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата не предусмотрена, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, поставка в течение 5 рабочих дней после подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АТСП
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП

    Адрес местонахождения

    607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска масляная для окраски металлических и деревянных изделий МА-15 цинковые белила ГОСТ 10503-71"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 265704
    Поставка строительных и изоляционных материалов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Поставка строительных и изоляционных материалов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    265704
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 265853
    Поставка материалов системы антикоррозийного покрытия
    Поставка материалов системы антикоррозийного покрытия
    265853
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 22:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76744
    Приобретение антикорозионных композиций
    Приобретение антикорозионных композиций
    76744
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    514 280
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром НГХК"
    Ценовой запрос № 76772
    Преобретение эмалевого покрытия
    Преобретение эмалевого покрытия
    76772
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 07:00(GMT+03:00)
    321 680
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Ценовой запрос № 77715
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    Жидкость стеклоомывающая незамерзающая, 5 л
    77715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    240
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 78082
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    Поставка стеклоомывающей жидкости для нужд ООО "Газпром социнвест" в Санкт-Петербурге
    78082
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    42 373
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78272
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    Поставка автомобильной продукции для нужд Саратовского филиала ООО " Газпром энерго"
    78272
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    62 569
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО «Газпром инвестпроект»
    Ценовой запрос № 78826
    Поставка незамерзающей жидкости
    Поставка незамерзающей жидкости
    78826
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.12.2018 12:00(GMT+03:00)
    67 796
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить