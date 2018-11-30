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Наименование закупки
Поставка краски
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 16:47
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Почтовый адрес
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Контактный телефон
+7 83147 6-79-58
Факс
Адрес электронной почты
zakupki-atsp@atsp-life.org
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка краски
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 14:00 GMT +330.11.2018 14:0030.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77780Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка краски
Начальная цена
2 241,69
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Арзамас,ул.Мира,д.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
предоплата не предусмотрена, оплата по факту поставки в течение 5 рабочих дней, поставка в течение 5 рабочих дней после подписания договора.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ АТСП
Все закупки и тендеры ГБПОУ АТСП
Адрес местонахождения
607220, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г АРЗАМАС, УЛ МИРА, ДОМ 1
Кол-во: 20.000