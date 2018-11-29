Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчет по настоящему договору производится ПОКУПАТЕЛЕМ в течение 30 календарных дней после поставки 100%. Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика или стороннего Перевозчика за счет средств Поставщика до склада Покупателя.