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    Главная / Торги / поставка МФУ

    поставка МФУ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77764Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77764

    Наименование закупки

    поставка МФУ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 15:14

    Документация процедуры

    шаблон_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Юридический адрес

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    Почтовый адрес

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Контактный телефон

    +7 499 580-45-18

    Факс

    +7 499 580-45-21

    Адрес электронной почты

    tender@gcr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппова Анастасия Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка МФУ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 10:00 GMT +329.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77764Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МФУ

    Начальная цена

    484 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 141100, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно условиям договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром центрремонт
    Все закупки и тендеры ООО Газпром центрремонт

    Адрес местонахождения

    141100, Российская Федерация, Московская область, Щелково, Московская, 1

    117630, Российская Федерация, Москва, Обручева, 23 стр. 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera TASKalfa 307ci"

    Кол-во: 6.000

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