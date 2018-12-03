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    Главная / Торги / поставка автозапчастей для надымскогго уирс

    поставка автозапчастей для надымскогго уирс

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 12:0003.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77758Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77758

    Наименование закупки

    поставка автозапчастей для надымскогго уирс

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 15:04

    Документация процедуры

    Проект_договора_(Расходный_по_результату_конкурса)._Поставка_товаров_(801757_v3).doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка автозапчастей для надымскогго уирс

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 12:00 GMT +303.12.2018 12:0003.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77758Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автозапчастей для надымскогго уирс

    Начальная цена

    626 286,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, ЯНАО Тюменская обл. надымский рн. п. Пангоды БПО Надмского УИРСРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 30 дней с момента перехода права собствености на складе Покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вкладыш коренной стандартный ДГ 238-1000102-Б2"

    Кол-во: 3.000

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