Условия договора

Адрес поставки

Москва Город, Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Рассчитать логистику >