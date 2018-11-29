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Наименование закупки
Поставка тепловых завес
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 13:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
628412
Контактный телефон
+7 3462 28-38-10
Факс
Адрес электронной почты
telegraf@surgut.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка тепловых завес
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 10:00 GMT +329.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77701Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка тепловых завес
Начальная цена
187 842,07
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47 осуществляется Поставщиком. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 15-30, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
Адрес местонахождения
628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,
628412
Кол-во: 1.000