Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка тепловых завес

    Поставка тепловых завес

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77701Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77701

    Наименование закупки

    Поставка тепловых завес

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 13:26

    Документация процедуры

    СПЕЦИФИКАЦИЯ.xlsx

    ПРОЕКТ_ДОГОВОРА_111111.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка тепловых завес

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 10:00 GMT +329.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77701Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка тепловых завес

    Начальная цена

    187 842,07

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Сургут, ул. Индустриальная, 47 осуществляется Поставщиком. Время работы склада Покупателя: понедельник-пятница с 8-00 до 15-30, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течении 30 календарных дней. В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Завеса тепловая Тепломаш КЭВ-ЗП1153E Бриллиант 220В 0-1500-3000ВТ 500М³/Ч 800х150х160ММ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Ценовой запрос № 79217
    Поставка тепловых завес
    Поставка тепловых завес
    79217
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    143 777
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить