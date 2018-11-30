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    Главная / Торги / Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2018 18:0030.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77696Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77696

    Наименование закупки

    Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 12:50

    Документация процедуры

    Договор_КИМ_исправленный_Томскгазпром.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    30.11.2018 18:00 GMT +330.11.2018 18:0030.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77696Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новосибирская область, 632735, г. Купино, Переездный переулок, д. 1 Ж.д. код9332 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется самовывозом Покупателя. Пункт передачи товара Покупателю - ООО «Вагонная ремонтная компания «Купино»», 632735, г. Купино, Переездный переулок, 1.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Котел для вагона-цистерны 15-1572 62 73М³ для метанола 3000ММ 12020ММ одна секция"

    Кол-во: 3.000

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