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Наименование закупки
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 12:50
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Почтовый адрес
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Контактный телефон
+7 3822 61-28-68
Факс
+7 3822 61-22-20
Адрес электронной почты
okunkovuv@vostokgazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Окуньков Юрий Викторович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
30.11.2018 18:00 GMT +330.11.2018 18:0030.11.2018 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77696Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стальных горизонтальных резервуаров для Рыбального НМ и Мыльджинского НГКМ для нужд ОАО "Томскгазпром"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Новосибирская область, 632735, г. Купино, Переездный переулок, д. 1 Ж.д. код9332 Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Доставка осуществляется самовывозом Покупателя. Пункт передачи товара Покупателю - ООО «Вагонная ремонтная компания «Купино»», 632735, г. Купино, Переездный переулок, 1.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Адрес местонахождения
634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73
Кол-во: 3.000