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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
шкаф архивный
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 12:11
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606340, Российская Федерация, Нижегородская область, Княгинино, переулок Кооперативный, 4
Почтовый адрес
606340, Российская Федерация, Нижегородская область, Княгинино, переулок Кооперативный, 4
Контактный телефон
+7 83166 4-12-65
Факс
+7 83166 4-09-94
Адрес электронной почты
uszn@soc.kng.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Шкаф архивный
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 12:00 GMT +329.11.2018 12:0029.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77688Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкаф архивный
Начальная цена
15 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.Княгинино пер.Кооперативный д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН КНЯГИНИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
606340, Российская Федерация, Нижегородская область, Княгинино, переулок Кооперативный, 4
Кол-во: 2.000