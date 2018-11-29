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    Главная / Торги / Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77686Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77686

    Наименование закупки

    Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 14:37

    Документация процедуры

    Типовой_договор_поставки__МТР_2018.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 00:00 GMT +329.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77686Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

    Начальная цена

    345 087,66

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Плата за поставленные товары производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счет-фактуры/счета, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок кварцевый ГМ 0.63-0.315ММ 1000КГ биг-бэг"

    Кол-во: 26.000

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