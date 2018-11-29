Поставка материалов для нужд Астраханского филиала ООО "Газпромтранс"

Условия договора

Астраханская область, Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора) Рассчитать логистику >

Условия оплаты и доставки

Плата за поставленные товары производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее 30 календарных дней со дня исполнения обязательств по договору, после передачи Товара Покупателю и подписания Сторонами товарных накладных по форме ТОРГ-12 (утвержденной Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25.12.98 № 132), при наличии выставленной Поставщиком счет-фактуры/счета, составленного в соответствии с порядком, установленным пунктами 5 и 6 статьи 169 Налогового Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.11 № 1137, с действующими изменениями и дополнениями, и другими, регулирующими порядок выставления счетов-фактур нормативными актами Российской Федерации, действующими на момент выставления счета-фактуры. Поставка Товара осуществляется самовывозом со склада Поставщика, расположенного по адресу: (указывается фактический адрес склада, расположенного на расстоянии не более 60 км от склада филиала) и устанавливается своими силами и за свой счет. *Поставка Товара осуществляется партиями по Заявкам, которые Покупатель обязан направить Поставщику в письменной форме не позднее, чем за 5 (Десять) календарных дней до даты отгрузки. (Согласно договора)