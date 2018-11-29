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Наименование закупки
Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 12:01
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Почтовый адрес
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Контактный телефон
+7 8313 25-70-30
Факс
+7 8313 23-17-96
Адрес электронной почты
uszn@dzr.soc.kreml.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 08:00 GMT +329.11.2018 08:0029.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77685Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Обучение руководителей и специалистов организаций по охране труда
Начальная цена
33 750,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, город Дзержинск, 606000, бульвар Победы, 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Место проведения обучения: город Дзержинск Нижегородской области, форма: очная. Авансирование предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Все закупки и тендеры ГКУ НО УСЗН Г.ДЗЕРЖИНСКА
Адрес местонахождения
606000, Российская Федерация, Нижегородская область, Дзержинск, Победы, 6
Кол-во: 2.000