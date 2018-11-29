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    Главная / Торги / Поставка мяса 44 ФЗ

    Поставка мяса 44 ФЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77682Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77682

    Наименование закупки

    Поставка мяса 44 ФЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 11:50

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АРЗАМАССКИЙ КОММЕРЧЕСКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Юридический адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Почтовый адрес

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Контактный телефон

    +7 83147 7-37-22

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    aktt@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коннов Петр Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мяса 44 ФЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 00:00 GMT +329.11.2018 00:0029.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77682Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мяса 44 ФЗ

    Начальная цена

    13 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Арзамас ул. 9 Мая д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка по заявке заказчика. Оплата в течении 10 дней с момента поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ АКТТ
    Все закупки и тендеры ГБПОУ АКТТ

    Адрес местонахождения

    607224, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамас, 9 Мая, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Говядина 1 категория в четвертинах охлажденная ГОСТ Р 54315-2011"

    Кол-во: 55.000

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