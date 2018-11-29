Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка геодезического оборудования

    Поставка геодезического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77679Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77679

    Наименование закупки

    Поставка геодезического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 11:44

    Документация процедуры

    Спецификация_к_договору.XLS

    Перечень_сведений,_документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Форма_декларации_СМСП.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    карта_партнера_21.03.2018.pdf

    19.02.2018_ТИПОВОЙ_МТРДЛЯ_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-82-92

    Факс

    Адрес электронной почты

    t-nugumanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка геодезического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 10:00 GMT +329.11.2018 10:0029.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77679Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка геодезического оборудования

    Начальная цена

    90 822,08

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    РФ, РТ, г.Казань, ул. Шуртыгина 15А (заезд с ул.Седова), ООО "Газпром трансгаз Казань", склад №1. Поставка из наличия на складе поставщика в течении 10 дней с даты регистрации договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Отражатель GEOBOX OPTIMA-GM 63ММ с визирной маркой"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБПОУ "НТГХИП"
    Ценовой запрос № 77520
    Поставка геодезического оборудования
    Поставка геодезического оборудования
    77520
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    86 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ "НТГХИП"
    Ценовой запрос № 77525
    Поставка геодезического оборудования
    Поставка геодезического оборудования
    77525
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    86 983
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Ценовой запрос № 78558
    Поставка нивелира Trimble для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Поставка нивелира Trimble для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
    78558
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    394 068
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 81101
    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2019 году.
    Поставка источников ионизирующего излучения для нужд филиала Оренбургского ГПЗ ООО "Газпром...
    81101
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.01.2019 10:00(GMT+03:00)
    274 335
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить