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    Главная / Торги / домкрат ромбический

    домкрат ромбический

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77669Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77669

    Наименование закупки

    домкрат ромбический

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 11:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95

    Почтовый адрес

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95

    Контактный телефон

    +7 83172 5-29-27

    Факс

    +7 83172 5-46-82

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.but.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Домкрат ромбический

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 11:00 GMT +329.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77669Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Домкрат ромбический

    Начальная цена

    950,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р.п.Бутурлино, ул. Ленина, д. 95Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата товара производится по факту доставки товара. Оплата товара производится на основании счета. Доставка товара производится поставщиком к месту назначения заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Домкрат ромбический БАК.00057 1Т 325ММ 1.6КГ"

    Кол-во: 1.000

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