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Наименование закупки
тендер на пошив жилето-накидок с номерами(с двух сторон)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 11:16
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Почтовый адрес
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Контактный телефон
+7 8442 31-96-30
Факс
--
Адрес электронной почты
d.korsakov@pokupochka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Тендер на пошив жилето-накидок с номерами(с двух сторон)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
05.12.2018 11:00 GMT +305.12.2018 11:0005.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77667Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Тендер на пошив жилето-накидок с номерами(с двух сторон)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Ерзовка ул. Промышленная 4аРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка за счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ТАМЕРЛАН
Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН
Адрес местонахождения
400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100
Кол-во: 526.000