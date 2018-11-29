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    Главная / Торги / Закупка гидравлических тележек

    Закупка гидравлических тележек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77660Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77660

    Наименование закупки

    Закупка гидравлических тележек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 10:49

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТАМЕРЛАН
    Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН

    Юридический адрес

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Почтовый адрес

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Контактный телефон

    +7 8442 31-96-30

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    d.korsakov@pokupochka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка гидравлических тележек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 11:00 GMT +329.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77660Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка гидравлических тележек

    Начальная цена

    215 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Ерзовка, ул Промышленная 4аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ТАМЕРЛАН
    Все закупки и тендеры ТАМЕРЛАН

    Адрес местонахождения

    400105, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, Им Маршала Еременко, 100

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тележка гидравлическая PFAFF HU 25-115 TS"

    Кол-во: 10.000

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