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Наименование закупки
Литые диски R-15, 4 болта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 11:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95
Почтовый адрес
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95
Контактный телефон
+7 83172 5-29-27
Факс
+7 83172 5-46-82
Адрес электронной почты
uszn@soc.but.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Литые диски R-15, 4 болта
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 11:00 GMT +329.11.2018 11:0029.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77659Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Литые диски R-15, 4 болта
Начальная цена
15 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607440, Нижегородская область, Бутурлинский район, р. п.Бутурлино, ул. Ленина, д. 95Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата товара производится по факту доставки товара. Оплата товара производится на основании счета на оплату. Доставка товара осуществляется поставщиком к месту назначения заказчика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН БУТУРЛИНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
607440, Российская Федерация, Нижегородская область, Бутурлинский район, Р.п.Бутурлино, Ленина, 95
Кол-во: 4.000