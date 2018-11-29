www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Поставка запасных частей для оргтехники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 10:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисленко Николай Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей для оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 12:00 GMT +329.11.2018 12:0029.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77657Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей для оргтехники
Начальная цена
44 262,68
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Московская область, ул. Старая Басманная д.20 стр.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 календарных дней с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Кол-во: 1.000