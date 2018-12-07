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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга 1 кв 2019

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга 1 кв 2019

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.12.2018 00:0007.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77649Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77649

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга 1 кв 2019

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.12.2018 11:49

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭП_нов_2.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Новгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга 1 кв 2019

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.12.2018 00:00 GMT +307.12.2018 00:0007.12.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77649Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для ЦГРД Радуга 1 кв 2019

    Начальная цена

    502 398,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Новгородская область, Новгородская обл. г. Валдай проспект Комсомольский, д.8аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней с момента полной поставки. Доставка 1 раз в неделю по заявке в течении 3 месяцев включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хлеб из пшеничной муки "Рябинушка" 400г"

    Кол-во: 420.000

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