Поставка модулей пожаротушения для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019г.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Поставка единовременно в полном объеме в указанный срок.