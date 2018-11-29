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    Главная / Торги / Поставка концентрата моющего раствора TSP-3030

    Поставка концентрата моющего раствора TSP-3030

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 09:0029.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77637Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77637

    Наименование закупки

    Поставка концентрата моющего раствора TSP-3030

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 09:15

    Документация процедуры

    Проект_договора_095.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Юридический адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Почтовый адрес

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Контактный телефон

    +7 8442 96-02-43

    Факс

    +7 8442 96-02-43

    Адрес электронной почты

    t.balashova@vlg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Балашова Татьяна Геннадиевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка концентрата моющего раствора TSP-3030

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 09:00 GMT +329.11.2018 09:0029.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77637Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка концентрата моющего раствора TSP-3030

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, В соответствии с проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с проектом договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Волгоград"

    Адрес местонахождения

    400074, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, дом 58

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Концентрат моющего раствора TSP-3030 208ЛИТР(ДМ³)"

    Кол-во: 0.840

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