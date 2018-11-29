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    Главная / Торги / Поставка мультипликатора

    Поставка мультипликатора

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 01:0029.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77634Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77634

    Наименование закупки

    Поставка мультипликатора

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 08:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал "Ухтинский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Контактный телефон

    +7 8216 74-77-43

    Факс

    +7 8216 74-77-43

    Адрес электронной почты

    ukhta@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тюгаев Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка мультипликатора

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 01:00 GMT +329.11.2018 01:0029.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77634Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка мультипликатора

    Начальная цена

    285 120,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169302, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма договора заказчика. Оплата в течение 60 календарных дней после получения товара. 169302, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Ухтинский"
    Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мультипликатор механический NANO-45 4500Нм 1/2" 1" 26:1"

    Кол-во: 3.000

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