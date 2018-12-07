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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка бумаги А4
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 08:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
Почтовый адрес
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Контактный телефон
+7 846 212-37-00
Факс
Адрес электронной почты
i.v.selivanov@volg.grd.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Селиванов Илья Викторович
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Самарская область, Закупки и тендеры Оренбургская область, Закупки и тендеры Нижегородская область, Закупки и тендеры Саратовская область, Закупки и тендеры Пермский край, Закупки и тендеры Башкортостан Республика
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги А4
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
07.12.2018 12:00 GMT +307.12.2018 12:0007.12.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77632Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги А4
Начальная цена
1 200 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Самарская область,Оренбургская область,Нижегородская область,Саратовская область,Пермский край,Республика Башкортостан, г. Самара - 443099, ул. Крупской, д.1, лит. Н3, 1 этаж г. Оренбург - 460038, Проспект Дзержинского, д. 2 г. Нижний Новгород - 603000, Площадь М.Горького, 6 г. Саратов - 410052, ул. Елшанская, д. 17 Пермский край, г. Чайковский - 617760, Приморский бульвар, д.32 А г. Уфа - 450052, Проспект Октября, 69/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится на основании товарной накладной (или универсального передаточного документа) в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня передачи продукции. Коммерческие предложения или счет просьба прислать на адрес – a.b.anpilogov@volg.grd.gazprom.ru
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Все закупки и тендеры Приволжское межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Намёткина, 16
443001, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Маяковского, 31
Кол-во: 6000.000