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    Главная / Торги / Монитор 24 Samsung

    Монитор 24 Samsung

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 11:0003.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77622Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77622

    Наименование закупки

    Монитор 24 Samsung

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 08:15

    Документация процедуры

    image17616.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Юридический адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Почтовый адрес

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Контактный телефон

    +7 8452 74-30-05

    Факс

    +7 8452 74-30-00 доб. 4179

    Адрес электронной почты

    ShustovaVS@vnipigaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шустова Валентина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Монитор 24 Samsung

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 11:00 GMT +303.12.2018 11:0003.12.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77622Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Монитор 24 Samsung

    Начальная цена

    499 402,40

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Срок поставки: до 29.12.2018 г. Порядок оплаты: в течение 10 дней по факту поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Все закупки и тендеры АО "ВНИПИгаздобыча"

    Адрес местонахождения

    410012, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Сакко и Ванцетти, 4

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Монитор компьютерный Samsung S24E650DW 24ДЮЙМ 1920x1200 AD-PLS 4ms DVI-D (HDCP), HDMI, DisplayPort 1000:1 178°/178° 300кд/м2 VGA, USB, HAS, Pivot"

    Кол-во: 35.000

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