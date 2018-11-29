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Наименование закупки
Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
26.11.2018 06:54
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 06:00 GMT +329.11.2018 06:0029.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77612Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде
Начальная цена
60 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, г. Томск Кузовлевский тракт , 8/3 стр.1 (Томское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течении 30 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 10.000