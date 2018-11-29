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    Главная / Торги / Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде

    Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 06:0029.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77612Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77612

    Наименование закупки

    Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 06:54

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 06:00 GMT +329.11.2018 06:0029.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77612Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка спортивной экипировки делегации филиала для участие в спартакиаде

    Начальная цена

    60 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г. Томск Кузовлевский тракт , 8/3 стр.1 (Томское ЛПУМГ ООО "Газпром трансгаз Томск)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брюки спортивные 92% хлопок, 8% полиэстер 01-00 Арт-Блеск ООО"

    Кол-во: 10.000

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