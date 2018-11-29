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    Главная / Торги / Поставка материалов для комплектации административных зданий ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка материалов для комплектации административных зданий ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 06:3029.11.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77610Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77610

    Наименование закупки

    Поставка материалов для комплектации административных зданий ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.11.2018 06:11

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для комплектации административных зданий ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 06:30 GMT +329.11.2018 06:3029.11.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77610Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для комплектации административных зданий ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    1 114 279,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Томская область, г. Томск, пр. Фрунзе, 9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    До конца месяца, следующего за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Макет Купол усиленный для макета 1220х2030х450ММ"

    Кол-во: 1.000

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