Условия договора

Условия оплаты и доставки

Все расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счета-фактуры и товарной накладной. Фактом оплаты считается дата предъявления Заказчиком в банк поручения на перечисление денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Срок оплаты по Договору - в течение трех банковских дней, с момента поставки товара, при наличии выписанного Исполнителем счета.