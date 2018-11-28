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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Запчасти - ЗН № 06 дтг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
25.11.2018 06:12
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680018, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, пер.Нижний, 1
Почтовый адрес
680018, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, пер.Нижний, 1
Контактный телефон
+7 4212 73-06-37
Факс
+7 4212 73-00-15
Адрес электронной почты
730637dv@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Им Оксана Витальевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запчасти - ЗН № 06 дтг
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 02:00 GMT +328.11.2018 02:0028.11.2018 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77603Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запчасти - ЗН № 06 дтг
Начальная цена
25 180,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Трехгорная, 129Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Все расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании счета-фактуры и товарной накладной. Фактом оплаты считается дата предъявления Заказчиком в банк поручения на перечисление денежных средств со счета Заказчика на счет Исполнителя. Срок оплаты по Договору - в течение трех банковских дней, с момента поставки товара, при наличии выписанного Исполнителем счета.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ип Им О.В
Все закупки и тендеры Ип Им О.В
Адрес местонахождения
680018, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, пер.Нижний, 1
Кол-во: 2.000