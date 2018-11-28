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Наименование закупки
Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2018 09:05
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Почтовый адрес
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Контактный телефон
+7 3496 36-33-58
Факс
+7 3496 36-31-48
Адрес электронной почты
korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корсаков Вадим Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 06:00 GMT +328.11.2018 06:0028.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77596Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»
Начальная цена
933 986,35
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора: по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. В целях приведения общей цены Договора в соответствии с требованиями Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018, применяемые к отношениям с 01.01.2019, общая цена договора будет увеличена Сторонами на сумму, равную разнице между ставками НДС 20% и 18% в суммовом выражении, посредством заключения дополнительного соглашения к Договору. При этом цена договора без НДС не изменится.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
Адрес местонахождения
629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20
Кол-во: 145.000