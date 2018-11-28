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    Главная / Торги / Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 06:0028.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77596Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77596

    Наименование закупки

    Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2018 09:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-33-58

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    korsakov@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корсаков Вадим Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 06:00 GMT +328.11.2018 06:0028.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77596Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медикаментов для комплектации аптечек для оказания первой помощи подразделений ЯНАО ООО «Газпром добыча Ноябрьск»

    Начальная цена

    933 986,35

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально-технического снабженияРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора: по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12). Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. В целях приведения общей цены Договора в соответствии с требованиями Федерального закона № 303-ФЗ от 03.08.2018, применяемые к отношениям с 01.01.2019, общая цена договора будет увеличена Сторонами на сумму, равную разнице между ставками НДС 20% и 18% в суммовом выражении, посредством заключения дополнительного соглашения к Договору. При этом цена договора без НДС не изменится.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота ацетилсалициловая 0,5 №10"

    Кол-во: 145.000

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