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    Главная / Торги / Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ

    Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77594Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77594

    Наименование закупки

    Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.11.2018 07:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77594Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ

    Начальная цена

    2 878 800,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, УР, Воткинский район, Муниципальное образование «Гавриловское», Воткинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем накладных на получение КПГ. Поставляемый КПГ соответствует государственному стандарту ГОСТ, при соответствии качества поставляемого на автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию Продавца (Далее – «АГНКС») газа ГОСТ 5542-87.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Газ природный топливный для двигателей внутреннего сгорания компримированный ГОСТ 27577-2000"

    Кол-во: 38384.000

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    Прием заявок:
    09.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
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