www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
24.11.2018 07:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
Почтовый адрес
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Контактный телефон
+7 34241 7-68-25
Факс
{}
Адрес электронной почты
vahrushev@ptg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вахрушев Сергей Иванович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77594Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка КПГ для автомобилей АТЦ Воткинского ЛПУМГ
Начальная цена
2 878 800,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Удмуртская Республика, УР, Воткинский район, Муниципальное образование «Гавриловское», Воткинское ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем накладных на получение КПГ. Поставляемый КПГ соответствует государственному стандарту ГОСТ, при соответствии качества поставляемого на автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию Продавца (Далее – «АГНКС») газа ГОСТ 5542-87.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
Адрес местонахождения
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,
617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30
Кол-во: 38384.000