Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему договору производится в безналичном порядке, путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. Срок оплаты составляет не более 30 календарных дней со дня подписания Покупателем накладных на получение КПГ. Поставляемый КПГ соответствует государственному стандарту ГОСТ, при соответствии качества поставляемого на автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию Продавца (Далее – «АГНКС») газа ГОСТ 5542-87.