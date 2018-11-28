www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
ТО и ТР
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 17:40
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620026, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 44Д, ОФИС 1702
Почтовый адрес
Екатеринбург, Тверитина, д.34, кв.65
Контактный телефон
+7 904 982-93-34
Факс
--
Адрес электронной почты
market@tesgr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сизиков Алексей Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТО и ТР
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 05:00 GMT +328.11.2018 05:0028.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77589Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТО и ТР
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 208Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 45 дней с момента поставки.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"
Все закупки и тендеры ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"
Адрес местонахождения
620026, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 44Д, ОФИС 1702
Екатеринбург, Тверитина, д.34, кв.65
Кол-во: 20.000