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    Главная / Торги / ТО и ТР

    ТО и ТР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 05:0028.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77589Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77589

    Наименование закупки

    ТО и ТР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 17:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"

    Юридический адрес

    620026, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 44Д, ОФИС 1702

    Почтовый адрес

    Екатеринбург, Тверитина, д.34, кв.65

    Контактный телефон

    +7 904 982-93-34

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    market@tesgr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сизиков Алексей Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТО и ТР

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 05:00 GMT +328.11.2018 05:0028.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77589Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТО и ТР

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, 208Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 45 дней с момента поставки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"
    Все закупки и тендеры ООО "ТРАНСЭНЕРГОСТРОЙГРУПП"

    Адрес местонахождения

    620026, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КУЙБЫШЕВА, ДОМ 44Д, ОФИС 1702

    Екатеринбург, Тверитина, д.34, кв.65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло моторное"

    Кол-во: 20.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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