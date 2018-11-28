Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)

    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 01:0028.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77582Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77582

    Наименование закупки

    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:36

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 01:00 GMT +328.11.2018 01:0028.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77582Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80 (100 мх2 шт)

    Начальная цена

    144 934,32

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Канат стальной шкентель оцинкованный 324.4кН 23.5ММ коуш, втулка-свободный конец ГОСТ 7688-80"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Самара"
    Ценовой запрос № 265662
    Поставка металлопроката, метизов
    Поставка металлопроката, метизов
    265662
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Самарская область
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264377
    Закупка канатов ГОСТ 2172-80 в количестве 2000 метров.
    Закупка канатов ГОСТ 2172-80 в количестве 2000 метров.
    264377
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    281 960
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Ценовой запрос № 264372
    Закупка канатов ГОСТ 3062-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-80 в количестве 3 000 метров.
    Закупка канатов ГОСТ 3062-80, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 3067-80 в количестве 3 000 метров.
    264372
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    253 980
    Лоты:
    1
    Регион:
    Удмуртская Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 76854
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка канатов стальных для нужд Южного филиала ООО "Газпром энерго"
    76854
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    128 653
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76865
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    Такелаж (ТБС "Сатурн", заявка 33)
    76865
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    329 781
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить