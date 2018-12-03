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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 16:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Контактный телефон
+7 499 580-38-27
Факс
+7 499 580-38-89
Адрес электронной почты
safaev@gazpromflot.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сафаев Тимур Октамджонович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
03.12.2018 01:00 GMT +303.12.2018 01:0003.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77579Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"
Начальная цена
54 069,52
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а
Кол-во: 10.000