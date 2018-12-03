Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"

    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.12.2018 01:0003.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77579Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77579

    Наименование закупки

    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    03.12.2018 01:00 GMT +303.12.2018 01:0003.12.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77579Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое снабжение ТБС "Нептун"

    Начальная цена

    54 069,52

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания литиевый TDM CR-2032 3В BP-5ШТ SQ1702-0029"

    Кол-во: 10.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265792
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    265792
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Ценовой запрос № 265345
    Инструменты, хоз.инвертарь_г. Калининград
    Инструменты, хоз.инвертарь_г. Калининград
    265345
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Калининградская область
    ГБПОУ АКТТ
    Ценовой запрос № 77874
    батарейки 223 ФЗ
    батарейки 223 ФЗ
    77874
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    10 644
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78333
    Элементы питания (Нептун, 32)
    Элементы питания (Нептун, 32)
    78333
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    32 600
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 79207
    159-18 Топчев элементы питания
    159-18 Топчев элементы питания
    79207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 01:00(GMT+03:00)
    7 449
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Филиал "Санкт-Петербургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 79646
    Хозяйственные товары
    Хозяйственные товары
    79646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    94 044
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"
    Ценовой запрос № 83008
    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск" - Киринское газодобывающее управление
    Поставка литиевых элементов питания для нужд филиала ООО "Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск"...
    83008
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 09:00(GMT+03:00)
    17 544
    Лоты:
    1
    Регион:
    Сахалинская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 83495
    05-19 Стрижов ХБС аккумуляторы
    05-19 Стрижов ХБС аккумуляторы
    83495
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 01:00(GMT+03:00)
    52 559
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить