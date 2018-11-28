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    Главная / Торги / медицинское оборудование

    медицинское оборудование

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77578Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77578

    Наименование закупки

    медицинское оборудование

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11

    Контактный телефон

    +7 83162 5-14-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    semcrb@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Медицинское оборудование

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77578Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Медицинское оборудование

    Начальная цена

    48 600,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Семенов, ул.Гагарина, д. 16Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до 31.12.2018г., оплата в течении 30 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шагомер специальный электронный OMRON HJ-320-E"

    Кол-во: 2.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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