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    Главная / Торги / Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)

    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 01:0028.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77577Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77577

    Наименование закупки

    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 01:00 GMT +328.11.2018 01:0028.11.2018 01:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77577Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Электротехническое снабжение ТБС "Сатурн" ( заявка 20)

    Начальная цена

    111 175,94

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, Сахалинский Западный Морской порт, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Лесозаводская 159, склад ООО Газпром флот (доставка до дверей)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, доставку до адреса Заказчика организует и оплачивает Поставщик

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стартер одиночный для люминисцентных ламп Philips S10 4-65ВТ 220-240В"

    Кол-во: 24.000

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