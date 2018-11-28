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    Главная / Торги / Запасные части длямонитора (роддом)

    Запасные части длямонитора (роддом)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77576Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77576

    Наименование закупки

    Запасные части длямонитора (роддом)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СЕМЕНОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"

    Юридический адрес

    606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,

    Почтовый адрес

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11

    Контактный телефон

    +7 83162 5-14-74

    Факс

    Адрес электронной почты

    semcrb@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запасные части длямонитора (роддом)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77576Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части длямонитора (роддом)

    Начальная цена

    11 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Семенов, ул.3-й Интернационал, д.22аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 30 дней с даты поставки, поставка до 31.12.2018г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СЕМЕНОВСКАЯ ЦРБ"

    Адрес местонахождения

    606650, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ52, Г СЕМЕНОВ, УЛ ГАГАРИНА, 11,

    606650, Российская Федерация, Нижегородская область, Семенов, Гагарина, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок питания для монитора пациента ММЕD CHOICE 6000DP 15В 3А"

    Кол-во: 1.000

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