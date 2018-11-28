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    Главная / Торги / Закупка канцтоваров за ноябрь 2018 г.

    Закупка канцтоваров за ноябрь 2018 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77572Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77572

    Наименование закупки

    Закупка канцтоваров за ноябрь 2018 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 16:09

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газ-Ойл
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Контактный телефон

    +7 495 225-26-04

    Факс

    +7 495 225-26-04

    Адрес электронной почты

    gasoil@gasoil.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка канцтоваров за ноябрь 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77572Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка канцтоваров за ноябрь 2018 г.

    Начальная цена

    15 537,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка осуществляется поставщиком по адресу: г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, 13 этаж . Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газ-Ойл"
    Все закупки и тендеры ООО "Газ-Ойл"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 10 Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор текстмаркеров Attache Palette 1-5ММ желтый, зеленый, оранжевый, розовый"

    Кол-во: 2.000

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