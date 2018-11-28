Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка лабораторной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Закупка лабораторной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77552Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77552

    Наименование закупки

    Закупка лабораторной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 18:07

    Документация процедуры

    Спецификация_МТР_меб.лаб_ЭТП_ГПБ.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Юридический адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Почтовый адрес

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Контактный телефон

    +7 812 578-79-97 доб. 36375

    Факс

    +7 812 578-79-97

    Адрес электронной почты

    up@gazpromproject.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савинцева Оксана Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот

    Закупка лабораторной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77552Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лабораторной мебели для нужд Саратовского филиала ООО "Газпром проектирование"

    Начальная цена

    486 066,10

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, РФ, 410012, Саратовская обл., г. Саратов, Ул. Сакко и Ванцетти, 4 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% отсрочка 30 календарных дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Все закупки и тендеры «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

    Адрес местонахождения

    191036, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт СУВОРОВСКИЙ, 16/13, А, 19Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол-мойка лабораторный одинарная 500 СМОн.быт-М 550х600х900ММ с чашей 140ММ металл"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГБУЗ НО "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА №35" Г.Н.НОВГОРОДА
    Ценовой запрос № 76988
    поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"
    поставка ширмы медицинской ШП 1/3 - "ДЗМО"
    76988
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    6 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 77782
    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
    Поставка мебели для нужд Амурского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 году
    77782
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 11:00(GMT+03:00)
    309 035
    Лоты:
    1
    Регион:
    Амурская область
    ГБУЗ НО "СККБ"
    Ценовой запрос № 78048
    Стол для забора крови
    Стол для забора крови
    78048
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 13:00(GMT+03:00)
    5 982
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 79266
    Поставка герметичной транспортной тумбы для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка герметичной транспортной тумбы для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    79266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    232 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 79474
    Поставка герметичной транспортной тумбы для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    Поставка герметичной транспортной тумбы для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва"
    79474
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 05:00(GMT+03:00)
    232 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУЗ НО "ПБ № 2 г.Н.Н"
    Ценовой запрос № 83821
    ширма медицинская
    ширма медицинская
    83821
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    2 342
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЕКАТЕРИНБУРГ"
    Ценовой запрос № 89378
    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    Поставка лабораторой мебели для нужд ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург"
    89378
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.04.2019 04:00(GMT+03:00)
    221 694
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить