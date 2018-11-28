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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Новогодний подарок
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 13:56
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
Почтовый адрес
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Контактный телефон
+7 8216 74-77-43
Факс
+7 8216 74-77-43
Адрес электронной почты
ukhta@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюгаев Алексей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Новогодний подарок
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77543Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Новогодний подарок
Начальная цена
448 401,13
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Коми Республика, 169302, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Форма договора заказчика. Оплата в течение 60 календарных дней после получения товара. 169302, Республика Коми, г.Ухта, Югэрское шоссе, д.4
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Филиал "Ухтинский"
Все закупки и тендеры Филиал "Ухтинский"
Адрес местонахождения
141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102
169302, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д. 4
Кол-во: 307.000