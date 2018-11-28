Условия договора

Условия оплаты и доставки

Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов)