Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Работы выполняются в месте нахождения Подрядчика. Отправку оборудования в ремонт организовывает Заказчик. Отправку оборудования из ремонта организовывает Подрядчик. Оплату доставки оборудования в ремонт и из ремонта осуществляет Подрядчик.