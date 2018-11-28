Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 11:0028.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77537Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77537

    Наименование закупки

    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 12:56

    Документация процедуры

    Проект_договора_АУМА.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 11:00 GMT +328.11.2018 11:0028.11.2018 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77537Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение ремонтных работ блоков управления АУМА для нужд ОАО "Томскгазпром"

    Начальная цена

    131 021,19

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.Томск, ул.Большая Подгорная, д.73Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Услуг осуществляется Заказчиком на 45-й календарный день (30-й календарный день) , начиная с даты, следующей за датой приемки Услуг. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты. Работы выполняются в месте нахождения Подрядчика. Отправку оборудования в ремонт организовывает Заказчик. Отправку оборудования из ремонта организовывает Подрядчик. Оплату доставки оборудования в ремонт и из ремонта осуществляет Подрядчик.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт блока управления ACExC 01.1"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Ценовой запрос № 263851
    Запрос КП на оказание услуг по техническому обслуживанию насосов ХВС, ГВС, отопления и пожарного водоснабжения
    Запрос КП на оказание услуг по техническому обслуживанию насосов ХВС, ГВС, отопления и...
    263851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 77236
    Ремонт рентгеновского аппарата РУМ-21
    Ремонт рентгеновского аппарата РУМ-21
    77236
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 08:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 78940
    Ремонт анализатора гематологического МЕК 7300
    Ремонт анализатора гематологического МЕК 7300
    78940
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    64 576
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 79085
    Ремонт анализатора иммунохемилюминесцентного Architect I1000SR
    Ремонт анализатора иммунохемилюминесцентного Architect I1000SR
    79085
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    82 203
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 79818
    Ремонт анализатора гематологического MEK 7300
    Ремонт анализатора гематологического MEK 7300
    79818
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    80 424
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Ценовой запрос № 79979
    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect
    Ремонт иммунохемилюминесцентного анализатора Architect
    79979
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 08:30(GMT+03:00)
    78 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 80524
    Ремонт и техническое обслуживание электро-оборудования пищеблока.
    Ремонт и техническое обслуживание электро-оборудования пищеблока.
    80524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    900
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУЗ НО "Городская клиническая больница №39"
    Ценовой запрос № 80607
    Техническое обслуживание аквариумов в течение года
    Техническое обслуживание аквариумов в течение года
    80607
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.12.2018 07:00(GMT+03:00)
    60 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить