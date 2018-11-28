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Наименование закупки
Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 13:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Почтовый адрес
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Контактный телефон
+7 347 237-28-16
Факс
+7 347 237-28-16
Адрес электронной почты
sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Романенко Сергей Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 13:00 GMT +328.11.2018 13:0028.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77536Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода
Начальная цена
498 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, Республика БашкортостанРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 календарных дней с даты оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"
Адрес местонахождения
450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59
Кол-во: 1.000