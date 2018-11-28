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    Главная / Торги / Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода

    Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 13:0028.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77536Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77536

    Наименование закупки

    Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 13:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-28-16

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    sromanenko@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Романенко Сергей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 13:00 GMT +328.11.2018 13:0028.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77536Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода

    Начальная цена

    498 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Республика БашкортостанРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 календарных дней с даты оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по строительному контролю приборным методом за ремонтом подводного перехода коммуникаций (трубопровода, кабельной линии) через водную преграду шириной 120-200 метров. Контроль за восстановлением нормативного защитного слоя грунта над участком коммуникаций"

    Кол-во: 1.000

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