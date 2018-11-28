Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного

    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 08:0028.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77532Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77532

    Наименование закупки

    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 13:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    +7 3462 95-56-01

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    sur-info@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Антонова Наталья Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    кран, клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 08:00 GMT +328.11.2018 08:0028.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77532Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кранов шаровых ЗАРД, клапана предохранительного пружинного

    Начальная цена

    507 343,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    предоплата, включать стоимость доставки в цену товара. Возможна доставка в другие регионы.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан предохранительный пружинный КПП4Р 80-16 17с6нж 8-16кгс/см2 пружина №34"

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    Филиал УСЗ ПАО "Газпром"
    Ценовой запрос № 265831
    Поставка трубопроводной арматуры Danfoss
    Поставка трубопроводной арматуры Danfoss
    265831
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 77155
    Поставка вентелей игольчатых и фитинга
    Поставка вентелей игольчатых и фитинга
    77155
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    27.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    481 573
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 78402
    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая
    Закупка клапанов для гидроэлеватора Арктическая
    78402
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    369 051
    Лоты:
    1
    Регион:
    Мурманская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Филиал "Екатеринбургский" АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 80482
    поставка клапанов запорных
    поставка клапанов запорных
    80482
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    435 971
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить