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Наименование закупки
Поставка концентрата минерального Галит для Астраханского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 12:42
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка концентрата минерального Галит для Астраханского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 08:00 GMT +328.11.2018 08:0028.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77530Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка концентрата минерального Галит для Астраханского УИРС
Начальная цена
720 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, улица Промышленный район монтажников, дом 19Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 30 дней с момента поставки Товара, доставка автотранспортом (нет возможности приема с ж.д. транспорта)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 60.000