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    Главная / Торги / Поставка строительного оборудования

    Поставка строительного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 09:0028.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77527Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77527

    Наименование закупки

    Поставка строительного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 13:33

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Юридический адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Почтовый адрес

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Контактный телефон

    +7 831 271-94-28

    Факс

    +7 831 271-94-28

    Адрес электронной почты

    ntghip@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка строительного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 09:00 GMT +328.11.2018 09:0028.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77527Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительного оборудования

    Начальная цена

    114 508,31

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д.21Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен. Расчет за поставленный Товар производится в безналичной форме в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания товарной накладной. Поставщик осуществляет доставку и разгрузку Товара собственными силами за счет собственных средств в адрес Заказчика: 603096, г. Нижний Новгород, ул. Мокроусова, д. 21, в часы работы Заказчика (с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 16-30 часов)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ "НТГХИП"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ "НТГХИП"

    Адрес местонахождения

    603096, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Мокроусова, 21

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель -шуруповерт аккумуляторная MAKITA 6281 DWРE 14.4В"

    Кол-во: 2.000

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